E3 2018: Nintendo stellt umfangreiche Pläne vor

Neben dem Turnier zu Super Smash Bros. wird Nintendo für die bevorstehende E3 einige weitere Dinge auf Lager haben. Die umfangreichen Pläne für die Messe hat Nintendo nun vorgestellt. Neben einer Video-Präsentation ist auch in diesem Jahr wieder das beliebte Treehouse am Start, ebenso wie das Splatoon 2 World Championship.

Fett markieren dürften sich Fans vor allem den 12. Juni 2018 um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Dann strahlt Nintendo eine Video-Präsentation aus, in der es um Super Smash Bros. und weitere, für 2018 geplante Titel gehen wird. Es ist also das „E3-Direct“, auch wenn Nintendo es nicht so nennt. Möglich auch, dass man eine andere Präsentationsform wählt.

Interessant ist eine Formulierung in der Pressemeldung, nach der Nintendo „seine E3-Aktivitäten auf Spieleneuheiten, deren Start kurz bevorsteht“ konzentriert. Geht man nach dem aktuellen Geschäftsbericht, sind das Fire Emblem, Yoshi, Super Smash Bros. und Pokémon RPG – wobei Letzteres laut Geschäftsbericht auch nach 2018 erscheinen könnte. Bayonetta 3 und Metroid Prime 4 kann Nintendo noch nicht auf ein Releasejahr einschränken. Nintendo schiebt sogar explizit nach: „Titel, deren Veröffentlichung für nach 2018 geplant ist, werden zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt.“

Treehouse wird wie gewohnt direkt an die Präsentation anschließen und dann drei Tage lang live senden und über unzählige Games berichten und tiefere Einblicke geben. Dabei werden wie üblich auch einige Entwickler zu Gast sein.

Die Messe beginnt für Nintendo am 12. Juni um 0:30 Uhr deutscher Zeit, dann finden die ersten Spiele des Splatoon 2 World Championship statt, die live übertragen werden. Gefolgt wird das Turnier vom großen Super Smash Bros. Invitational 2018.

Alle wichtigen Termine für die E3 2018: