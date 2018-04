Pinball meets RPG: Der Termin für Yoku’s Island Express

By

Es gibt nun einen konkreten Releasetermin zu Yoku’s Island Express – dem Genre-Mix aus Platformer, Jump ’n‘ Run und Open-World-Spiel. Der Twitter-Account des Spiels enthüllte, dass der Titel am 15. Juni nach Europa kommt und vier Tage später auch in Nordamerika erscheint. Der Ableger erscheint physisch für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs.

Hier treffen die Spieler auf Yoku, den winzigen Postboten und Protagonisten von Yoku’s Island Express. Eine bunte Mischung aus Pinball-Mechaniken in einer Open-World- und Plattformer-Umgebung, die es zu erkunden gilt, um die Geheimnisse der Insel Mokumana zu entdecken, den Einwohnern zu helfen, alte Gottheiten zu erwecken und noch vieles mehr in diesem tropischen Abenteuer zu erleben.

via GoNintendo