Neuer Trailer zu Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins

Bandai Namco hat einen zweiten Trailer zu Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins veröffentlicht. Entwickelt wird das Simulations-RPG von B.B. Studio, die für die Super-Robot-Wars-Spiele bekannt sind. Auch wenn noch kein Release im Westen bekannt ist, wurde das Spiel bereits für Japan und Südostasien angekündigt. Die Version für Südostasien wird dabei englische Texte bieten.

In diesem Rollenspiel kämpft die weltstärkste bewaffnete Einheit „Mithril“ gegen die Gruppe „Amalgam“, welche aus dem Schatten agiert, und gegen die humanoiden Waffen „Arm Slave“. Eine offizielle Webseite gibt es ebenfalls. Full Metal Panic! Fight: Who Dares Wins erscheint für PlayStation 4 in Japan und Südostasien am 31. Mai.

Hier nun der aktuelle Trailer zum Spiel:

via Gematsu