Neue Einblicke: Mythra-Figur von Good Smile Company

Seit dem Release am 1. Dezember 2017 hat Xenoblade Chronicles 2 viele neue Fans gewonnen. Das Nintendo-Switch-exklusive Rollenspiel wurde von Monolith Soft entwickelt und von Nintendo weltweit vertrieben. Besonders die verschiedenen Klingen machten sich bei den Fans beliebt und so war es nur eine Frage der Zeit, bis diese es auch in physischer Form in den Handel schaffen würden. In unserer Rubrik „Figuren Fieber“ stellten wir bereits die Pyra– und Mythra-Figuren von Good Smile Company vor.

Jetzt erreichen uns neue Bilder, welche einen genauen Blick auf die Konturen und Details der Mythra-Figur erlauben. Sie hat den Maßstab 1/7 und ist heute schon auf der offiziellen Website der Good Smile Company zum Vorbestellen erhältlich. Xenoblade Chronicles 2 ist für Nintendo Switch* im Handel erhältlich und hier könnt ihr euch nochmal unseren ausführlichen Test durchlesen. Hier nun die heiß erwarteten Einblicke:

via Siliconera