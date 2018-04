Remake: Disgaea Refine erscheint für PS4 und Switch

Im Zuge eines Livestreams von Nippon Ichi im Januar dieses Jahres wurde unter anderem ein Remake zum ersten Teil der Disgaea-Reihe angekündigt. Die Rede war damals von einer Neuaufbereitung in besserer Auflösung. Das Remake von Disgaea: Hour of Darkness wird unter dem Namen Disgaea Refine für PlayStation 4 und Nintendo Switch am 26. Juli in Japan erscheinen, wie der aktuellen Ausgabe der Dengeki PlayStation zu entnehmen ist.

Zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters, Overlord Krichevskoy, erwacht Prinz Laharl und entdeckt, dass sich die Unterwelt im Chaos befindet. Mit seinen merkwürdigen Kameraden, zu denen die verschlagene Etna und Flonne, ein Engel in Ausbildung, gehören, kämpft Laharl für seinen Anspruch auf den Thron, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Zu den bekannten Elementen gehören 40 einzigartige Charaktere, welche sich an dieser Schlacht beteiligen. Die Levelbegrenzung liegt bei 9.999. Die Gegenstände können in der Item World verbessert werden. Zudem sorgen die Funktionen Geo Panels sowie Lift & Throw für einen strategischen Einfluss.

Disgaea Refine wird zudem auch eine Limited Edition erhalten. Diese wird in einer schönen Box mit Soundtrack und Kalender für 9200 Yen (ca. 70 Euro) erhältlich sein

via Gematsu