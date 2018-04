Chrono Ma:Gia ab sofort weltweit erhältlich

By

GungHo Online Entertainment veröffentlichte das Digital-Card-Game Chrono Ma:Gia weltweit für iOS- und Android-Systeme. Vor kurzem gab es erst ein Einführungsvideo zum Spielsystem mit dem Hinweis auf einen Release im Frühling. Das konnte man nun auch mit dem 10. April in die Tat umsetzen.

In Chrono Ma:Gia gestalten die Spieler ihr Deck an gesammelten Karten und verwenden in einem Gefecht Monster sowie magische Karten. Der Service ist nicht nur für Japan, sondern auch für Nordamerika und weitere Regionen verfügbar, sodass die Spieler weltweit gegeneinander antreten können. Das Spiel läuft sehr strategisch ab, allerdings sollen die Regeln sehr einfach sein, sodass jeder das Spielprinzip gut erlernen kann. Neben einem Tutorial wird es einen Einzelspieler-Modus geben.

Zu den namhaften Designern der Karten zählen Yosuka Adachi, Takahiro Araya, Ittoku, Yoichi Ito, ERAJIMA, Shishizaru, Hideaki Takamura, NINNIN, Shinnosuke Hino, Miho Midorikawa, RARE ENGINE und einige mehr. Auch für den Voice Cast hat man bekannte Sprecher wie Yumiri Hanamori, Tetsuya Kakihara, Soness Stevens oder auch Kentaro Tone, um nur einige zu nennen, engagiert.

Hier geht es zur offiziellen Seite zu Chrono Ma:Gia, unten seht ihr einen älteren Trailer zum Spiel.

via Gematsu