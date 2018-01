Nippon Ichi Software enthüllt drei neue Projekte

By

Nippon Ichi Software enthüllte gestern drei neue Projekte, die bis zum Sommer in Japan erscheinen sollen. Es handelt sich um Usotsuki Hime to Moumoku Ouji, Project Nightmare und ein Remake zu Disgaea.

Usotsuki Hime to Moumoku Ouji:

Usotsuki Hime to Moumoku Ouji (Liar Princess and the Blind Prince) wurde von einer Webdesignerin entworfen und charakterisiert sich durch den handgezeichneten Bilderbuchstil. Das Spiel erzählt eine herzergreifende Geschichte über die Interaktion zwischen einem Monster, das die Gestalt einer Prinzessin annimmt, und einem blinden Prinzen. Die Plattformen wurden noch nicht genannt.

Project Nightmare:

Das Videospiel trägt noch keinen offiziellen Titel. Es handelt sich um ein Horror-Adventure-Spiel mit der Einbindung von Videos. Die Plattformen wurden noch nicht genannt.

Disgaea Remake:

Eine Version in einer verbesserten Auflösung der ursprünglichen Version von Disgaea befindet sich derzeit in Entwicklung und soll in Japan im Sommer erscheinen. Die Plattformen wurden noch nicht bestätigt.

Nach dieser Neuigkeit öffnete Sohei Niikawa „versehentlich“ einen Ordner mit Fotos, welche die Zuschauer nicht sehen sollten. Auf dem Bildschirm sind die Texte „Disgaea Next Work“ und „xxx Remake Project“ zu sehen, die auf zukünftige Projekte hinweisen könnten.

