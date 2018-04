Die Yakuza-Macher arbeiten an einer neuen IP

In einem Interview mit der Weekly Famitsu sprach der CEO von Sega Sammy, Haruki Satomi, auch darüber, dass er neue IPs auf allen Plattformen angehen wolle. Dabei erwähnte er zunächst neue IPs für den Mobile-Markt und für Arcade-Hallen, bevor er dann aber auch kurz auf ein neues Heimkonsolen-Projekt zu sprechen kam, welches sich bei den Yakuza Studios bereits in Entwicklung befinden würde. Weitere Details nannte er dabei nicht, die Fans sollen sich aber darauf freuen.

Seit dieser Woche ist bei uns Yakuza 6: The Song of Life endlich erhältlich, Yakuza Kiwami 2 folgt ebenfalls bereits am 28. August. Fans der Yakuza Studios dürften damit hierzulande also derzeit recht gut versorgt sein. Aktuell gibt es auch erste Anzeichen, dass es Hokuto ga Gotoku, das Spiel zu Fist of the North Star mit Yakuza-Anleihen, ebenfalls zu uns schaffen könnte. Derzeit befindet sich bei den Yakuza Studios auch ein neuer Yakuza-Ableger in der Mache, über welchen aber bisher nur sehr wenig bekannt ist.

via DualShockers