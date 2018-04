Umfrage macht Hoffnung auf Hokuto ga Gotoku im Westen

Seit dem 8. März ist Hokuto ga Gotoku in Japan erhältlich, über einen Release hierzulande ist derzeit aber nach wie vor nichts bekannt. Nun macht aber eine offizielle Umfrage von Sega Hoffnung, welche sich an Spieler von Yakuza 6: The Song of Life* richtet. Dieser Titel ist seit dieser Woche bei uns erhältlich.

Dabei wird konkret nach dem Interesse an einer Lokalisierung von Hokuto ga Gotoku gefragt. Als Antwortmöglichkeiten steht dabei das ganze Spektrum zwischen einem klaren Nichtkauf und der sofortigen Vorbestellung zur Auswahl. Explizit wird auch nochmals darauf hingewiesen, dass derzeit keine Lokalisierungsankündigung erfolgt sei. Offenbar zieht man dies aber zumindest in Betracht. Bei Interesse dürfte es sich also lohnen, die Umfrage auszufüllen.

Hokuto ga Gotoku ist eine Art Crossover von Fist of the North Star und Yakuza. Es wurde von den Yakuza Studios entwickelt und bietet zahlreiche Anleihen der inzwischen auch im Westen sehr beliebten Serie. Es gibt sogar einen DLC, mit dem man das Charakter-Modell von Protagonist Kenshiro dauerhaft gegen Kazuma Kiryu tauschen kann.