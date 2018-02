In einem neuen Entwicklervideo zu Zelda: Breath of the Wild geben euch Hidemaro Fujibayashi und Eiji Aonuma neue Einblicke in die Entwicklung und Entstehung des DLCs „Ballade der Recken“. Der Story-DLC ist schon seit einiger Zeit erhältlich. Die beiden führenden Entwickler sprechen über die Inspirationen zu Links Eponator Zero, verschiedene Entwürfe dazu, die Reaktionen der Fans auf Prinz Sidon, über ihre Lieblingsrecken und einiges mehr.

Das Video ist deutschsprachig untertitelt.