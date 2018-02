Radiant Historia: Perfect Chronology: Demo und DLC-Plan

Ab sofort könnt ihr die Demoversion zu Radiant Historia: Perfect Chronology im Nintendo eShop finden, die euch einen kleinen Einblick in das Spielgeschehen gestattet. Somit könnt ihr euch bereits vor der Veröffentlichung mit dem Kampfsystem vertraut machen. Der erreichte Spielstand kann später auf die Vollversion übertragen werden. Zu dieser Nachricht hat Atlus einen Plan enthüllt, der euch die kommenden DLCs präsentiert.

13. Februar



Growth Ring (kostenpflichtig): Verbrauchsgegenstand. Erhaltet zusätzliche Erfahrungspunkte.

(kostenpflichtig): Verbrauchsgegenstand. Erhaltet zusätzliche Erfahrungspunkte. Mole Armlet (kostenpflichtig): Verbrauchsgegenstand. Erhaltet zusätzliches Geld.

(kostenpflichtig): Verbrauchsgegenstand. Erhaltet zusätzliches Geld. New Difficulty: DEADLY (gratis): Schaltet den Schwierigkeitsgrad „Near Death“ frei.

(gratis): Schaltet den Schwierigkeitsgrad „Near Death“ frei. Chibi Art Pack (kostenpflichtig): Wechselt den Hauptcharakter in einen Chibi-Stil.

(kostenpflichtig): Wechselt den Hauptcharakter in einen Chibi-Stil. Classic Art Pack (kostenpflichtig): Wechselt den Hauptcharakter in die ursprüngliche Version.

(kostenpflichtig): Wechselt den Hauptcharakter in die ursprüngliche Version. Bathing in Mana (kostenpflichtig): Fanservice-Event. Jeder Charakter geht schwimmen, dazu gibt es einen Bosskampf.

20. Februar



Rage of the Fallen (kostenpflichtig): Rettet Aht und Marco in New Granorg in einer anderen Zeitlinie.

(kostenpflichtig): Rettet Aht und Marco in New Granorg in einer anderen Zeitlinie. Under the Moonlight (kostenpflichtig): Sucht nach Informationen mit Eruca und Rainey in New Granorg in einer anderen Zeitlinie.

27. Februar



Settling the Score (kostenpflichtig): Erforscht eine Verzerrung innerhalb der Zeit mit Rosch und Gafka in einer anderen Zeitlinie. Dabei kämpft ihr gegen sieben Bosse.

(kostenpflichtig): Erforscht eine Verzerrung innerhalb der Zeit mit Rosch und Gafka in einer anderen Zeitlinie. Dabei kämpft ihr gegen sieben Bosse. Meeting in the Chasm (kostenpflichtig): Entdeckt die versteckte Vergangenheit von Nemesia.

(kostenpflichtig): Entdeckt die versteckte Vergangenheit von Nemesia. Hunting Corridor (kostenpflichtig): Ein Verlies, in dem ihr einen Gegenstand findet, um die Parameter der Charaktere zu verstärken.

In Europa erscheint das Rollenspiel am 16. Februar für Nintendo 3DS in Europa.

via Gematsu