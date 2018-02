Durengard jetzt in Pokémon Tekken DX verfügbar

By

Das gegenüber dem Wii-U-Original ohnehin schon erweiterte Pokémon Tekken DX bekommt in den nächsten Wochen weitere Inhalte spendiert. Beim Nintendo Direct Mini kündigte Nintendo zwei Wellen an neuen Inhalten an. Die neuen Inhalte im Rahmen des „Battle Packs“ sind allerdings kostenpflichtig.

Die erste neue DLC-Welle ist ab sofort erhältlich, sie bietet unter anderem den neuen Kämpfer Durengard. In einem neuen japanischen Trailer anlässlich der ersten DLC-Veröffentlichung stellt man euch Durengard und seine Kampfkünste nun noch einmal vor.

1. Welle, ab 31. Januar:

Neues Kampf-Pokémon Durengard

Neue Helfer-Pokémon Mega Rayquaza und Mimigma

2. Welle, ab 23. März: