The King of Fighters ’97 Global Match angekündigt

SNK werkelt weiter fleißig an The King of Fighters XIV, für das man in diesem Jahr vier neue Charaktere veröffentlichen will. Die Geschichte der Serie ist lang und die Fans mögen sie. Ein Grund, weshalb SNK nun The King of Fighters ’97 für PlayStation 4, PlayStation Vita und PCs portiert.

Die neue Portierung trägt den Namen The King of Fighters ’97 Global Match, wie man im Rahmen der EVO Japan 2018 ankündigte. Die Erweiterung des Spieletitels macht Sinn, denn die neue Portierung wird Onlinekämpfe ermöglichen. Sie soll noch im Frühjahr in Japan erscheinen.

via Gematsu