Neuer DLC-Charakter zu The King of Fighters XIV

SNK hat mit Oswald einen weiteren DLC-Charakter zum bereits 2016 veröffentlichten The King of Fighters XIV angekündigt. Oswald spielt offensichtlich viel Poker und kann mit seinen Karten ziemlich gut Gegner vermöbeln. Oswald wird ab April zur Verfügung stehen und ist der erste von insgesamt vier kommenden, neuen DLC-Charakteren.

The King of Fighters XIV ist seit letztem Jahr in der „Special Anniversary Edition“ für PlayStation 4 erhältlich. Es handelt sich dabei im Prinzip um eine „Game of the Year“-Edition mit allen bisherigen Inhalten, allerdings erscheint sie nur digital für PlayStation 4. Eine Liste aller Inhalte neben dem Hauptspiel findet ihr hier.

Update: In der Pressemeldung zur Ankündigung ist lediglich von vier Charakteren „für Steam“ die Rede, die PS4-Version wird nicht erwähnt. Dafür ist nun auch bekannt, dass die DLC-Charaktere kostenpflichtig sind, auch wenn ein Preis noch nicht feststeht.