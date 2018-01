Neues Gameplay aus Yakuza 6: The Song of Life

By

Sega hat den Mitschnitt eines zweistündigen Livestreams veröffentlicht, in dem die beiden Localization Producer Scott Strichart und Sam Mullen ausgiebig eine Runde Yakuza 6: The Song of Life spielen. Das Video beginnt mit Yakuza Kiwami, ab etwa 1:05:00 Minuten beginnen die beiden dann mit der lokalisierten Fassung von Yakuza 6.

Die beiden bestätigen im Video übrigens auch, dass das „Live-Chat“-Minispiel in der lokalisierten Fassung „100% enthalten“ ist. Einige Fans hatten befürchtet, es sei gestrichen, weil es im letzten Trailer, der den Fokus auf die Minispiele legte, nicht zu sehen war. Falls ihr nicht wisst, welches Minispiel gemeint ist, findet ihr dazu unten auch noch ein Video.

Das letzte Kapitel des Drachen von Dojima schlägt am 20. März 2018 in Europa für PlayStation 4 auf.

„Live-Chat“-Minispiel:

via Dualshockers