Neues Gameplay zu Valkyria Chronicles 4

Wir wissen schon allerhand über Valkyria Chronicles 4, aber mit Gameplay-Material hielt sich Sega bisher recht bedeckt. Zum Jahreswechsel gab es erstes Gameplay aus einem Livestream und auch heute haben wir das neue Material einem Event zu verdanken. Bei der Taipei Game Show 2018 am Wochenende in Taiwan präsentierte Sega den Titel in spielbarer Form. Besucher haben Off-Screen-Videos der Demo bei YouTube veröffentlicht.

Valkyria Chronicles 4 spielt in einem fiktiven Jahr 1935 EC in Europa und damit zur gleichen Zeit wie Valkyria Chronicles. Dort wütet der „Second European War“ zwischen der Atlantic Federation und der Autocratic Eastern Imperial Alliance. Die Föderation kämpft tapfer, doch die übermächtige imperiale Allianz droht sie zu verschlingen. Der Sieg droht in weite Ferne zu rücken, da führt die Föderation die Operation Northern Cross durch, ein letzter Versuch, die kaiserliche Hauptstadt zu erobern und so den Krieg zu beenden.

Für Japan gibt es mit dem 21. März für die PS4-Version bereits einen konkreten Termin, die Switch-Version folgt erst im Sommer, eine Xbox-One-Version wird es in Japan nicht geben. Im Westen erscheint der Titel für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One in diesem Jahr.

