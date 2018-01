Ryu und Sakura erobern Monster Hunter: World

By

Die Kostüm-Kooperation mit Horizon Zero Dawn ist die erste, aber natürlich nicht die letzte Zusammenarbeit dieser Art von Monster Hunter: World mit anderen Franchises. Vor allem Capcom-Franchises bieten sich da der Einfachheit halber natürlich an. Und so wird es bald mit Street Fighter weitergehen!

Bei einem Bühnen-Event bei der Taipei Game Show in Taiwan stellte Monster-Hunter-World-Producer Ryozo Tsujimoto ein Crossover mit Street Fighter V vor. Spieler werden die Möglichkeit haben, ihre Charaktere wie Ryu und Sakura aussehen zu lassen. Die Rüstungen und Waffen wird man wieder selbst schmieden müssen, die dazu benötigten speziellen Ressourcen erhält man über Quests. Es heißt, wer Street Fighter V besitzt, wird verfrühten Zugang zu diesen Quests erhalten.

Wann die Event-Quests starten, ist noch nicht bekannt. Das Crossover funktioniert übrigens auch in die andere Richtung: In Street Fighter V wird es demnächst Kostüme aus Monster Hunter: World geben. Monster Hunter: World ist seit dieser Woche für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

via Dualshockers, Siliconera