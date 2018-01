Secret of Mana: Remake könnte für Switch erscheinen

Zumindest was Secret of Mana angeht, stehen Nintendo-Switch-Fans aktuell ziemlich blöd da. Die Seiken Densetsu Collection für Nintendo Switch veröffentlichte Square Enix nur in Japan. Und das Remake von Secret of Mana veröffentlicht man für PS4, PS Vita und PCs. Doch es gibt Hoffnung.

Wie Producer Masaru Oyamada gegenüber USgamer erklärte, würde man eine Portierung derzeit in Erwägung ziehen. Es gibt allerdings keine konkreten Pläne und etwas Offizielles schon gar nicht. „Um dazu auch etwas Hintergrund zu geben: Als das Projekt begann, war die Switch noch gar nicht angekündigt“, erklärt Oyamada.

„Als wir das Remake dann angekündigt hatten, waren wir sehr überrascht, wie viele Nachfragen und Feedback wir zu einer möglichen Switch-Version erhalten haben. Wir haben eure Stimmen vernommen, wir sind uns klar darüber, dass sich viele Leute eine Switch-Version wünschen. Und wir werden uns bemühen und sehen, was in Zukunft möglich ist. Aber bisher ist nichts bestätigt oder geplant.“

Und auch bezüglich der Seiken Densetsu Collection macht der Producer Hoffnung. Sie beinhaltet die ersten drei Teile der Serie, zwar überarbeitet, aber originalgetreu. „Unser Fokus liegt auf Secret of Mana, das ist klar, denn da befinden wir uns in den letzten Zügen der Entwicklung. Ich kann jetzt nicht definitiv sagen, dass es [im Westen] erscheint. Aber wir haben viele Nachfragen aus dem Westen dazu vernommen und es ist etwas, das wir in Zukunft gerne noch erreichen würden, aber [auch hier] gibt es nichts zu verkünden.“

via Gematsu