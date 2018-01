Neuer Charakter-Teaser zu Fighting EX Layer

By

Entwickler ARIKA hat einen neuen Teaser-Trailer zu Fighting EX Layer veröffentlicht, der einen neuen spielbaren Charakter andeutet. Bei diesem handelt es sich offensichtlich um Cracker Jack aus Street Fighter EX. Der Titel war einige Monate lang nur als „Mysterious Fighting Game“ bekannt und wurde im November endlich konkret vorgestellt. Er wäre der neunte vorgestellte, spielbare Charakter nach Kairi, Shirase, Garuda, Skullomania, Darun Mister, Allen Snider, Doctrine Dark und der ebenfalls per Teaser-Trailer vorgestellten Blair Dame.

via Gematsu