ARIKA stellt Fighting EX Layer für PlayStation 4 vor

Entwickler ARIKA hat dem „Mysterious Fighting Game“ mit Fighting EX Layer endlich einen offiziellen Namen verpasst. Gleichzeitig gab man bekannt, dass am 11. Dezember ein erster Beta-Test beginnen wird, der zwei Wochen andauern soll. Dabei sollen sechs Charaktere spielbar sein: Kairi, Garuda, Skullomania, Darun Mister, Allen Snider und Shirase.

Doch schon vor dem Beta-Start wird es einen ersten konkreten Blick auf das Spiel geben. Schon bei PlayStation Experience 2017 wird Fighting EX Layer nämlich ebenfalls in spielbarer Form ausgestellt, bereits am 9. und 10. Dezember ist es so weit.

ARIKA veröffentlichte obendrein einen neuen Trailer. Interessierten erklärt Akira Nishitani von ARIKA im offiziellen PlayStation Blog außerdem das neue Gougi-System näher. Fighting EX Layer soll im kommenden Jahr weltweit für PlayStation 4 erscheinen.