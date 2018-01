GOG.com: Neuer JRPG-Sale mit Zwei, Ys und Trails

By

Die heutige Veröffentlichung der zwei JRPGs Zwei: The Arges Adventure sowie Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds hat GOG.com gleich mal zum Anlass genommen, einen neuen JRPG-Sale auszurufen. Ab sofort und die nächsten Tage bekommt ihr bis zu 80% Rabatt auf einige schicke JRPG-Perlen für PC.

Klar, diverse Agarest-Games dürfen da ebenso wenig fehlen wie die Ys-Reihe und natürlich die „The Legend of Heroes“-Games. Aber auch Cosmic Star Heroine, Earthlock und Grandia II sind mal wieder im Angebot. Auch Zwei: The Ilvard Insurrection, der Vorgänger von Zwei: The Arges Adventure, ist Teil des Sales.