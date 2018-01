Launchtrailer zu Pokémon Kristall für Nintendo 3DS

By

Nintendo kann und will ihren Nintendo 3DS nicht abschreiben. Wie auch, bei Verkaufsrekorden zu Weihnachten. Und so veröffentlicht man weiter Nintendo-3DS-Spiele, so zum Beispiel Pokémon Kristall, das wie zuletzt die Varianten Gold und Silber für Nintendo 3DS neu veröffentlicht wird. Ab sofort ist das Spiel erhältlich und unten seht ihr den Launchtrailer. Neben der digitalen Version gibt es auch eine Handelsfassung, der allerdings nur ein Downloadcode beiliegt.