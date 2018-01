Dead Cells erscheint für Switch, PS4 und Xbox One

Entwickler Motion Twin hat angekündigt, dass der „Roguevania“-Titel Dead Cells auch für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Das gab man im Zuge des Starts des Spiels im Early Access auf Steam bekannt. Die Bezeichnung „Roguevania“ gibt die Richtung bereits vor: eine Mischung aus Roguelike und Metroidvania.

Entwickler Sebastian Bénard beschreibt das Spiel auf den ersten Blick geschmackvoll als „Castlevania: Symphony of the Night mit Rogue-Lite-Mantel und Souls-Lite-Füllung an süßer Pixelart-Sauce“. Doch diese Beschreibung würde gar nicht vollständig rüberbringen, was man mit Dead Cells erreichen wolle. Deshalb erklärt er im PlayStation Blog weiter:

Dead Cells soll eine Herausforderung sein. Man wird das Spiel nicht beim ersten Versuch problemlos durchspielen, wenn man nicht gerade aberwitzige Jedi-Reflexe hat. Aber ein Spiel kann nicht einfach schwer sein, damit es schwer ist. Die Herausforderungen müssen sich knifflig anfühlen, aber nicht unüberwindbar. […] Die Herausforderung besteht nicht darin, mehr Fähigkeiten zu erlangen, sondern darin, seine bestehenden Fähigkeiten zu meistern. Man soll sich durch seinen Fortschritt belohnt fühlen. Die Stärke des Charakters soll dem eigenen Können entsprechen.

Noch in diesem Jahr soll die Veröffentlichung auf Konsolen erfolgen.