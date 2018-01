Atelier Lydie & Suelle: Video zeigt Kampfsystem

Koei Tecmo hat ein neues Video zu Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings veröffentlicht, welches euch Eindrücke aus dem Kampfsystem präsentiert. In den Kämpfen agieren die Charaktere als Paar. Drei Figuren stehen im vorderen Bereich, die anderen drei Leute dienen als Reserve, allerdings können sie mit ihren Kräften auch einen direkten Einfluss in einem Gefecht ausüben. Eine Funktion erlaubt die Herstellung von Gegenständen direkt während einer Schlacht. Wenn Lydie oder Suelle Schaden droht, kann ein anderes Mitglied sie durch die Option „Support Guard“ beschützen. Erfüllt man eine bestimmte Bedingung im Kampf, werden besondere Fähigkeiten aktiviert, die sich „Combination Arts“ nennen.

Die Techniken „Combination Arts“ sind besondere Moves, die von mehreren Charakteren ausgeführt werden. Für die Aktivierung muss eine Leiste aufgebaut werden, die durch den erlittenen Schaden der Frontkämpfer und die „Follow Skills“ der hinteren Leute gesteigert wird. Auf dem Bildschirm wird euch angezeigt, wann die Auslösung einer solchen Fähigkeit möglich ist. Nutzt ihr Gegenstände in den Gefechten, ist es einfacher, die Feinde in den Zustand „Break“ zu versetzen. In diesem Zustand sind die Gegner kurzzeitig bewusstlos und können nicht agieren, wodurch ihr einen Vorteil erlangt. Jede Figur kann Objekte einsetzen, allerdings können einige Personen nur eine begrenzte Varietät von Gegenständen verwenden.

In Europa erscheint Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings am 30. März 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs.

via Gematsu