Legrand Legacy: „Ein Liebesbrief an klassische JRPGs“

Neben Lost Sphear ist ab sofort ein anderes Spiel erhältlich, das ebenfalls in die Kerbe klassischer JRPGs schlägt, aber nicht ansatzweise so viel Aufmerksamkeit erfährt. Legrand Legacy: Tale of the Fatebounds ist gestern für PCs u. a. bei GOG.com erschienen und ein „Liebesbrief“ an Klassiker der Zunft. Die Entwicklung wurde im zweiten Anlauf bei Kickstarter finanziert. Den obligatorischen Launchtrailer seht ihr unten.

Den Vorbildern entsprechend setzt Legrand Legacy natürlich auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. Die Welt, die ihr bereist, ist handgezeichnet. Legrand Legacy ist für 22,99 Euro bei GOG erhältlich. Umsetzungen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One sollen übrigens im kommenden Jahr folgen.

via 4Players