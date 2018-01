Making-of-Videoreihe zu Monster Hunter: World

Monster Hunter: World ist derzeit in aller Munde, nicht nur, weil Capcom sich redlich darum bemüht. Auch die Reviews lassen aufhorchen: Bei derzeit 91 Punkten steht der Titel heute bei OpenCritic, ein grandioses Ergebnis für Monster Hunter: World. Unser Review folgt übrigens auch noch.

Bis dahin könnt ihr euch die Wartezeit heute noch mit einem „Making of“ zum Spiel vertreiben. Capcom startete eine solche Videoreihe und will sie fortan wöchentlich erweitern und so Einblicke in die Arbeit des Entwicklerteams bei Capcom Japan in Osaka bieten. Den Anfang macht heute der erste Teil:

Neben Aufnahmen aus dem Studio gibt es Interviews mit Producer Ryozo Tsujimoto, Executive und Art Director Kaname Fujioka sowie Director Yuya Tokuda zu sehen. Im heute veröffentlichten ersten Video der Serie erläutert das Team, wie das Projekt Monster Hunter: World entstand und wie alles begann.

Monster Hunter: World erscheint am 26. Januar für PS4 und Xbox One sowie im Herbst 2018 für PCs.