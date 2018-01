Android 21 ist in Dragon Ball FighterZ spielbar

By

Die japanische V-Jump stellt in dieser Woche den letzten noch offenen spielbaren Charakter aus Dragon Ball FighterZ vor. Es ist Android 21. Dass dieser von Akira Toriyama neu erstellte Charakter in der Story eine besondere Rolle einnimmt, war bereits bekannt.

Android 21 hat normalerweise ein menschliches Äußeres, kann sich im Kampf aber offensichtlich transformieren. Der spielbare Android 21 hat langes weißes Haar und eine pinke Hautfarbe. Android 21 beherrscht den Special-Move „Tasting Cut“, aber auch die Fähigkeiten ihrer Gegner, wenn sie diese absorbiert hat. So zum Beispiel auch Kamehameha. Absorbiert sie Krillins Energie, kann sie „Solar Flare“ ausführen.

In Europa erscheint Dragon Ball FighterZ am 26. Januar für PlayStation 4, Xbox One und für PCs.

via Gematsu