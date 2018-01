Season-Pass für Sword Art Online: Fatal Bullet vorgestellt

Bandai Namco hat einen Season-Pass für Sword Art Online: Fatal Bullet angekündigt. Der Season-Pass wird insgesamt drei DLCs bieten, die man erst noch näher vorstellen will. Wer sich den Season-Pass bestellt, erhält allerdings einige Boni, die Bandai Namco schon jetzt enthüllt hat. Wer sich den Season-Pass kauft, sichert sich auch die exklusiven Waffen „Rosa Photonenschwert“, „Grünes Photonenschwert“ und „Gitarren-Raketenwerfer“.

Zum ersten Mal in einem SAO-Spiel wird der Protagonist nicht Kirito sein, sondern ein selbst erstellter Avatar. Bei der Charakter-Erstellung hat der Spieler völlige Freiheit bei der Anpassung seines Helden oder seiner Heldin. All das beeinflusst das Kampfverhalten sowie den Verlauf der Geschichte, diese kann dadurch anders als Kiritos bekanntes Abenteuer ausgehen. In GUN GALE ONLINE (GGO) bildet der Spieler mit Kureha und Zeliska ein Team. Unterstützt wird es durch das ArFA-Sys (Artificial Financial Adviser System), einen vollständig anpassbaren KI-Charakter, der für die Geschichte und während der Gefechte eine wichtige Rolle spielt.

Sword Art Online: Fatal Bullet erscheint am 23. Februar für PS4, Xbox One und PCs in Europa.