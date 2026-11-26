Wer verschwendet in Zeiten von Zelda: Ocarina of Time und Grand Theft Auto VI schon Gedanken an ein monströses JRPG? Nun, Xenoblade-Fans bestimmt. Nintendo wird in wenigen Tagen Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition veröffentlichen.

Ein neuer Trailer stellt uns heute neue Funktionen und Verbesserungen des Spiels vor. An der Seite von Noah und Mio erleben Xenoblade-Fans (und die, die es werden wollen) eine verbesserte Leistung bei 60 fps sowie einer 4K-Auflösung im TV-Modus und 1080p im Handheldmodus.

„Außerdem können sie ihre Fähigkeiten in der Kammer der Helden auf den Prüfstand stellen. In diesem neuen Modus gilt es, so viele Gegnerwellen wie möglich zu besiegen. Durch gute Leistungen können sie ihre Streitkräfte stärken, Fähigkeiten verbessern oder zusätzliche Verbündete gewinnen“

Mit Shimmer stößt außerdem eine neue Heldin zum Abenteuer, das ihr mit voll vertonten Zwischensequenzen (Englisch und Japanisch) erlebt. „Die rasante Angreiferin besticht durch mächtige Schnellfeuer-Kombos und kann dank des Schicksalsblicks in die Zukunft sehen“, erklärt Nintendo dazu.

Schauplatz des Abenteuers ist die Welt von Aionios. Sie beheimatet eine vielfältige Tierwelt, traumhafte Wahrzeichen – und ist zugleich von einem schier endlosen Konflikt zwischen den Nationen Keves und Agnus gekennzeichnet. Noah und Mio stammen jeweils aus diesen verfeindeten Lagern, legen ihre Differenzen nach einer zufälligen Begegnung jedoch bei und arbeiten fortan zusammen. So decken sie eine neue Bedrohung auf, die weitaus größer ist als die des unaufhörlichen Krieges.

Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition erscheint digital und physisch am 3. Dezember – die Handelsversion findet ihr bei Amazon*. Ein Upgrade Pack kann für 9,99 Euro gekauft werden, falls ihr die Switch-Version schon besitzt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo, Monolith Soft