Und da ist es auch schon fast! Square Enix hat heute den letzten Trailer zu Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt veröffentlicht. Das im Juni in einem Livestream zum 40. Geburtstag der „Dragon Quest“-Reihe angekündigte Spiel steht unmittelbar vor seiner Veröffentlichung.

Am 3. Dezember erscheint das neue Dragon Quest Monsters für Switch 2, Nintendo Switch, PS5 sowie Xbox und PCs. Bei Amazon* findet ihr eure physischen Optionen. Den heutigen „letzten Trailer“ gibt es bis dato nur in der japanischen Variante.

Im neuen Dragon Quest Monsters erwartet euch genau, was ihr erwartet. Der inzwischen vierte Ableger der Monsters-Serie ist vor allem für das Zähmen, Züchten und Synthesieren von Monstern bekannt und beliebt. Diese Elemente bietet auch das neue Spiel.

Die Story erlebt ihr aus der Perspektive von Bianca und Nera. Zu Spielbeginn müsst ihr euch zwischen Bianca und Nera entscheiden. Beide kennen Fans auch aus Dragon Quest V: Die Hand der Himmelsbraut. Die beiden verschlägt es gleichzeitig nach Immerwelk, das von düsteren Kräften heimgesucht wird.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt, Square Enix, TOSE