Vor einigen Tagen hat Square Enix einen kleinen, neuen Gameplay-Clip zu Final Fantasy VII Revelation veröffentlicht, der unter Fans für Spekulationen sorgt. Das Video (Youtube-Einbindung unten) zeigt Cloud bei der Erkundung eines Gebiets unterhalb von Midgar.

„Explore the Midgar region in an entirely new way“, schreibt Square Enix dazu. Auch Director Naoki Hamaguchi legte mit einem eigenen Beitrag nach und forderte die Fans sinngemäß dazu auf, sich vorzustellen, was tief unter der Erde auf sie warten könnte.

Und das tun Fans. In den Reaktionen fällt dabei immer wieder ein Name: Deepground. Die geheime Shinra-Einrichtung wurde bereits in Final Fantasy VII Remake Intergrade eingeführt. Einige Fans spekulieren, dass die gezeigten unterirdischen Gebiete mit Deepground zusammenhängen könnten. Andere hoffen auf ein Wiedersehen mit den Tsviets oder sogar Genesis. Bestätigt ist davon bislang natürlich nichts.

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Vermutung jedenfalls nicht. Einerseits ist Deepground in der Remake-Trilogie bereits etabliert. In einem Interview bezeichnete Naoki Hamaguchi es als „schwierig“, die Rückkehr von Deepground „sofort zu bestätigen oder zu dementieren“. Er verriet aber, dass Revelation als letzter Teil der Reihe grundsätzlich ein Spiel werden soll, das „Spin-off-Handlungsstränge und Hintergrundstorys angemessen einbezieht“.

Auch die Erkundung bereits bekannter Gebiete wird in Final Fantasy VII Revelation eine wichtige Rolle spielen, das wissen wir schon. Hamaguchi hat in früheren Interviews erklärt, man könne mit der Highwind „überall hinfliegen“. Auch Gebiete aus früheren Spielen seien enthalten, aber „wenn das Spielerlebnis unverändert geblieben wäre, hätten sich diese Orte am Ende überflüssig angefühlt. Deshalb haben wir die gleichen Bereiche nicht einfach unverändert wiederverwendet.“

Final Fantasy VII Revelation – das wir erst im Oktober erneut anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Das Gameplay:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix