Auf den ersten Blick haben Persona 5 und Cyberpunk 2077, abgesehen von ihrer Zugehörigkeit zum RPG‑Genre, nicht sonderlich viel gemeinsam. Doch tatsächlich hat das gefeierte JRPG von Atlus die Entwicklung des Rollenspiels von CD Projekt RED in einem durchaus interessanten Aspekt beeinflusst.

Das verriet jetzt Paweł Sasko, der seinerzeit als Quest Director an Cyberpunk 2077 arbeitete und inzwischen als Associate Game Director an dessen Nachfolger beteiligt ist, im Rahmen eines Austauschs bei Twitter.

Wie Persona 5 die Erzählweise beeinflusste

Konkret geht es um die Kommunikation mit anderen Charakteren mittels Textnachrichten. Ein Fan verwies auf eine Begegnung mit dem Nebencharakter El César. Wer ihm nach einem Boxkampf sein Geld überlässt, erhält später eine Nachricht, in der er von seinem neugeborenen Kind berichtet und sich für die damalige Entscheidung bedankt.

Diese Art der Interaktion sei von einigen Mechaniken inspiriert, die Sasko in Persona 5 gesehen habe. Dass er das JRPG von Atlus liebe, betonte er ebenfalls.

In Persona 5 kommuniziert ihr regelmäßig über Textnachrichten und Gruppenchats mit euren FreundInnen. Das spielt sowohl im Rahmen der Hauptgeschichte als auch bei der Pflege eurer zwischenmenschlichen Beziehungen eine wichtige Rolle.

Kleine Nachrichten mit großer Wirkung

Für CD Projekt RED sei das eine intuitive Möglichkeit gewesen, die erzählerischen Möglichkeiten des Spiels zu erweitern und gleichzeitig die Entwicklungskosten vergleichsweise niedrig zu halten.

Sobald die Dialoge fertig geschrieben und für die Sprachaufnahmen weitergegeben worden seien, ergänze man zahlreiche Textnachrichten, E-Mails und Datensplitter. Auf diese Weise könne man Konsequenzen früherer Entscheidungen verdeutlichen, bestehende Geschichten vertiefen oder Begegnungen einen natürlichen Nachklang verleihen.

Zu Saskos persönlichen Favoriten zählen übrigens die Textnachrichten mit den romantischen PartnerInnen, die teilweise einen erheblichen Beitrag zur Charakterentwicklung leisten würden.

Wie bereichernd solche vermeintlichen Kleinigkeiten sein können, demonstriert aktuell auch GTA VI. Rockstar Games nutzt Textnachrichten unter anderem dazu, die Beziehung zwischen Jason und Lucia durch kleine, alltägliche Interaktionen glaubwürdiger zu gestalten.

via GamesRadar, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus