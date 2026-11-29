Alle paar Jahre sickern neue Informationen zu Twelve Tales: Conker 64 durch. Aus den frühen Aufnahmen wird deutlich, dass das niedliche Spiel, aus dem später das teilweise stark zensierte und mit erwachsenem Humor gespickte Conker’s Bad Fur Day hervorging, durchaus das ein oder andere Element zu einem der letzten N64-Spiele von 2001 beigetragen hat.

Auffällig ist zum Beispiel die durchhängende Hängebrücke, die auf dem Nintendo 64 nur in den Conker-Spielen vorkam – sowohl in Twelve Tales als auch in Conkers Bad Fur Day. Jetzt gibt es neues Material: Rare-Mitgründer Tim Stamper gewährt uns einen neuen Blick auf Conker 64, bevor daraus Conker’s Bad Fur Day wurde.

In seinem neuen YouTube-Video geht er durch Archivunterlagen zum eingestellten Conker-Spiel. Stamper öffnet einen Ordner voller Concept Art – von Ideen für neue Charaktere und Spielmechaniken bis hin zu Ingame-Darstellungen von Conker 64.

Später Entwicklungsstand

Unter diesen Archivunterlagen befindet sich auch eine frühe Version von Conker 64, die auf einem wiederbeschreibbaren Entwicklermodul für das Nintendo 64 gespeichert ist. Der Entwicklungsstand stammt aus dem Jahr 1998 – also ungefähr von dem Stand, der bereits zuvor öffentlich gemacht wurde. Stamper erinnert sich nicht mehr genau daran, glaubt aber, dass das Modul wahrscheinlich zu einer Veranstaltung mitgenommen wurde, um das Gameplay zu präsentieren.

Damit dürfte die Vorabversion des Spiels bereits einer späten Betaversion entsprochen haben. Twelve Tales: Conker 64 wurde 1997 auf der E3 erstmals als Conker’s Quest angekündigt und sollte ursprünglich 1998 für das Nintendo 64 erscheinen. Das Spiel war der Vorgänger dessen, was später zu Conker’s Bad Fur Day werden sollte.

Konkurrenz zu anderen Spielen

Später entschied man sich jedoch gegen die Veröffentlichung, da es möglicherweise zu stark anderen Jump’n Runs ähnelte – dazu gehörte vor allem Banjo-Kazooie aus dem eigenen Haus, das 1998 erschien. Hinzu kamen weitere Jump’n Runs wie Yoshi’s Story, Gex 64: Enter the Gecko und Glover.

Ein Großteil des Concept Arts scheint Ideen für Gegner zu zeigen, die während der Entwicklung diskutiert wurden, sowie Fähigkeiten, die Conker beim Erkunden der Spielwelt nutzen sollte. Der Stil ähnelt dem, den wir später in Conker’s Bad Fur Day sahen. Während Stamper die Zeichnungen erläutert, erklärt er außerdem, wie die Level für Conker 64 gestaltet wurden. Dabei ist zu sehen, dass die Karte aufgezeichnet und von handgeschriebenen Notizen umgeben war, die beschrieben, was der Spieler beim Durchspielen erleben würde.

Zuvor hatte Rare bereits 2015 auf seinem YouTube-Kanal Aufnahmen des eingestellten Conker-Spiels veröffentlicht. Davor waren auf dem YouTube-Kanal Rare Thief 30 Minuten Gameplay geteilt worden. Stamper sagt, er möchte in Zukunft weitere Ordner wie diesen auspacken. Darin werde es wahrscheinlich frühe Concept Art zu Conker’s Bad Fur Day, Diddy Kong Racing und den Banjo-Kazooie-Spielen zu sehen geben.

Das Video:

va VGC, Bildmaterial: InTimsWorld