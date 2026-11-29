Auch knapp drei Jahrzehnte nach der ursprünglichen Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time (bei Amazon aktuell reduziert*) gibt es noch immer einige Dinge, über die Fans gerne diskutieren. Das Remake für Nintendo Switch 2 dürfte einige dieser Diskussionen erneut entfacht haben.

Die KollegInnen von Nintendo Everything widmen sich in einem aktuellen Artikel dem Ende des Klassikers und insbesondere einer Frage, auf die es bis heute keine eindeutige Antwort gibt. Achtung: Es folgen große Spoiler zu Ocarina of Time und Majora’s Mask!

Ein Abschied ohne Erklärung

Am Ende von Ocarina of Time schickt Zelda Link mithilfe der Okarina zurück in seine Kindheit. Dort warnt er die junge Prinzessin vor Ganondorfs Machenschaften und verhindert damit die Ereignisse, die er als Erwachsener erlebt hat. Aus dieser Zeitlinie gehen später die Ereignisse von Majora’s Mask und Twilight Princess hervor.

Doch bevor Link erneut auf Zelda trifft, geschieht etwas Merkwürdiges. Seine treue Begleiterin Navi fliegt in der Zitadelle der Zeit dem Licht eines Fensters entgegen und verschwindet, ohne sich hörbar von ihm zu verabschieden.

Dass Link dieser Abschied schwerfällt, wissen wir spätestens seit Majora’s Mask. Zu Beginn des Abenteuers begibt er sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Freundin, findet sie jedoch nicht wieder. Doch warum hat Navi ihn überhaupt verlassen?

Zwei mögliche Erklärungen

Eine der Theorien beruht auf der Tatsache, dass Link kein Kokiri, sondern ein Hylianer ist. Möglicherweise hat Navi ihre Aufgabe schlichtweg erfüllt und sieht keinen Grund mehr, an seiner Seite zu bleiben.

Eine andere Theorie zieht Parallelen zu den Feen, die Link in Flaschen fangen kann. Diese verschwinden, sobald sie ihren Zweck erfüllt und Link geheilt haben. Könnte Navi ein ähnliches Schicksal ereilt haben? Vielleicht wollte sie sogar verhindern, dass Link ihr endgültiges Verschwinden mitansehen muss.

Dagegen spricht allerdings, dass die beiden Feen aus Majora’s Mask auch nach Links Abenteuer in Termina weiterexistieren. Einige Fans vermuten, dass Termina keine dauerhafte Welt ist, sondern lediglich eine Illusion oder Traumwelt, die durch die Macht von Majoras Maske und die einsamen Erinnerungen des Horror Kids an seine früheren Freunde (die vier Giganten) erschaffen wurde. Deswegen ist „weiterexistieren” natürlich ein dehnbarer Begriff.

Aus erzählerischer Sicht lässt sich Navis Abschied auch als Symbol des Erwachsenwerdens interpretieren. Obwohl Link wieder ein Kind ist, hat er Erfahrungen gemacht, die ihn für immer prägen dürften. Die Freundschaften, die er als Erwachsener geschlossen hat, existieren in dieser Zeitlinie nicht in derselben Form. Und ausgerechnet diejenige, die ihn durch beide Zeitebenen begleitet hat, verlässt ihn ebenfalls.

Wenn man etwas länger darüber nachdenkt, ist das Ende von Ocarina of Time also deutlich melancholischer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wie ihr das Remake für nur 48 Euro statt 70 Euro bekommt, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel.

Was glaubt ihr, warum Navi Link am Ende des Abenteuers verlassen hat? Habt ihr vielleicht eine ganz eigene Theorie? Hättet ihr euch im Remake vielleicht mehr Antworten gewünscht oder ist es vielleicht sogar gut, dass nicht alle Fragen beantwortet werden und man selber zum Nachdenken angeregt wird?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo