Das Warten hat bald ein Ende! Wie angekündigt, meldete sich Team Cherry heute im Rahmen der hauseigenen Präsentation „Cherry Time!“ mit Neuigkeiten zu Hollow Knight: Silksong zurück. Und tatsächlich hatte man das erhoffte Veröffentlichungsdatum zur kostenlosen Erweiterung „Sea of Sorrow“ im Gepäck.

Demnach erscheint die Erweiterung bereits am 11. Dezember 2026. Einen neuen Trailer spendierte man uns ebenfalls. Doch damit nicht genug: Mit „Team Cherry Presents“ kündigten die Verantwortlichen auch gleich ein eigenes Publishing-Label samt drei neuer Spiele an.

Auf hoher See und tief unter den Wellen

In „Sea of Sorrow“ verschlägt es euch auf und unter den vergessenen Ozean von Pharloom. Ihr erkundet verschiedene Inseln, durchstreift Festungen und wagt euch in tiefe Höhlen unterhalb der Meeresoberfläche.

Man habe das ganze Jahr damit verbracht, das Abenteuer mit all den Dingen vollzupacken, die man von Hollow Knight: Silksong erwarten würde, so Team Cherry. Dazu zählen allerlei verrückte Charaktere, spannende Abenteuer und epische Bosskämpfe. Auch Komponist Christopher Larkin steuert zahlreiche neue Musikstücke bei.

Team Cherry wird zum Publisher

Mit dem neu gegründeten Publishing-Label „Team Cherry Presents“ möchte man künftig auch die Spiele anderer EntwicklerInnen auf den Markt bringen. Gleich drei durchaus unterschiedliche Indie-Spiele stellte man im Rahmen der Präsentation vor.

Blokkan: Secret of the Walking City: Im handgezeichneten Rätselabenteuer von Rohan Fraser verschlägt es euch in eine gigantische, wandelnde Stadt voller Roboter. Als Ermittler Abe Lightfoot und dessen Assistent Momo sammelt ihr Hinweise, befragt ZeugInnen und konfrontiert Verdächtige mit euren Beweisen. Interessanterweise zeichnet auch hier Christopher Larkin für den Soundtrack verantwortlich. Hier findet ihr den Trailer.

Radio Rain: Das atmosphärische Plattformer-Abenteuer von Studio Stobie begleitet das junge Mädchen Cass und den Flammengeist Ember durch eine verregnete, verfallene Welt. Auf der Suche nach einem Weg nach Hause erkundet ihr verlassene Vergnügungsparks und geheimnisvolle Ruinen, bekämpft Sturmgeister und lauscht dabei einem stimmungsvollen Lo-Fi-Soundtrack. Hier der Trailer zu dem Spiel.

The Botanist and the Translator: Im Abenteuer von Makoto Koji (englische und japanische Stimme der Figur Hornet) untersucht ihr als Botanikerin Hatti gemeinsam mit ihrem Übersetzer Oliver einen fernen Planeten, der von einer dicken Pollenschicht bedeckt ist. Ihr erforscht die heimische Pflanzenwelt, kommuniziert mittels rhythmischer Tiersprachen mit den tierischen Bewohnern und geht einem botanischen Mysterium auf den Grund. Und auch hier der Trailer.

Alle drei Spiele sollen für PCs via Steam erscheinen. Konkrete Veröffentlichungsdaten nannte man bislang nicht.

Der „Sea of Sorrow“-Trailer:

via Gematsu (2, 3, 4), Bildmaterial: Hollow Knight: Silksong, Team Cherry