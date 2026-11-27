Mit Thrifty Business hat das deutsch-schottische Indie-Studio Spellgarden Games im Mai dieses Jahres einen gemütlichen Management-Simulator bei Steam veröffentlicht. Am 10. November folgten Umsetzungen für iOS und Android. Ab sofort könnt ihr euren eigenen Secondhand-Laden auch auf Nintendo Switch eröffnen.

Anlässlich der Veröffentlichung für die Nintendo-Konsole haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer spendiert. 2024 hatten wir uns mit Ritual of Raven bereits ein anderes Projekt des Teams angeschaut.

Ein eigener Secondhand-Laden im Stil der 90er

In Thrifty Business übernehmt ihr die Leitung eines kleinen Secondhand-Ladens, der optisch ganz im Zeichen der 90er-Jahre steht. Ihr durchstöbert Kisten voller gebrauchter Schätze und entscheidet selbst, wie ihr die über 500 unterschiedlichen Gegenstände in eurem Geschäft präsentieren möchtet.

Ob nach Farben, Themen oder Verwendungszweck sortiert, bleibt ganz euch überlassen. Mit zunehmendem Erfolg schaltet ihr weitere Möbel, Dekorationen, Tapeten und Bodenbeläge frei und könnt euer Geschäft sogar um zusätzliche Räumlichkeiten erweitern.

Dabei soll euer Laden zu weit mehr als einer bloßen Einkaufsmöglichkeit werden. Ihr lernt die Geschichten eurer KundInnen kennen, erfüllt ihre Wünsche und veranstaltet kleinere Events, um einen gemütlichen Treffpunkt für die Nachbarschaft zu schaffen.

Auf stressige Gewinnoptimierung, Preisverhandlungen oder ungeduldige KundInnen verzichtet man ganz bewusst. Stattdessen stehen die kreative Entfaltung und das entspannte Einrichten eures eigenen kleinen Geschäfts im Vordergrund.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Thrifty Business, Spellgarden Games