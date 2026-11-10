Ein Gegner aus Zelda: Ocarina of Time sorgt mit seinem Hinterteil für reichlich Furore

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist gerade einmal ein paar Tage erhältlich und sorgt bereits für reichlich Gesprächsstoff. Neben der überarbeiteten Grafik, den neuen Funktionen und einigen Änderungen gegenüber dem Original beschäftigt die Fans jetzt allerdings ein ziemlich ungewöhnliches Detail.

Im Mittelpunkt steht ausgerechnet ein alter Bekannter: der Moblin. Genauer gesagt dessen Hinterteil. Denn Nintendo hat bei der Neuauflage offenbar nicht nur viel Arbeit in die Umgebung und Charaktermodelle gesteckt, sondern auch in die Rückansicht des bulligen Gegners.

Vorn gepanzert, hinten ziemlich freizügig

Wie das japanische Magazin Automaton berichtet, hat sich das Design der Moblins im Remake deutlich verändert. Während ihre Rückseite im N64-Original noch weitgehend von einer Rüstung bedeckt war, präsentiert sie sich jetzt für Nintendo-Verhältnisse erstaunlich freizügig.

Die Gegner zeigen nicht nur ihren muskulösen Rücken, sondern auch einen bemerkenswert gut trainierten Hintern, der lediglich von einem knappen Lendenschurz bedeckt wird. Die Rüstung konzentriert sich stattdessen weitgehend auf die Vorderseite.

Die Moblins begeben uns unter anderem in der Waldlichtung, wo sie Link mit ihren Lanzen attackieren. Ihre Schwachstelle ist dabei ausgerechnet der Rücken, den sie nun besonders großzügig zur Schau stellen. Habt ihr sie auch schon getroffen?

Ein taktischer Nachteil mit gewissen Vorzügen?

In den sozialen Netzwerken sorgt das neue Design entsprechend für amüsierte Reaktionen. Vtuber @bluerose_myu hat sogar einen Vergleich mit dem Original angestellt. Der Tweet erhält viel Zuspruch mit fast 15.000 Likes und wurde inzwischen 1,2 Millionen Mal gesehen. Fast 1.500 NutzerInnen haben sich spannenderweise auch ein Lesezeichen angelegt.

Immerhin könnte die Änderung auch einen spielerischen Hintergrund haben: Die ungeschützte Rückseite macht die Schwachstelle der Moblins besonders deutlich. Das bemerkt offensichtlich auch Navi. Ob das tatsächlich Nintendos Absicht war, ist allerdings nicht bekannt. Bei Automaton Media findet ihr weitere Screenshots!

Ob es schon Fan-Art gibt, fragt ihr? Nun, bitte schön. So oder so: Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Moblin-Hintern zu den meistdiskutierten Details eines Zelda-Remakes gehören würde? Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* bestellen könnt, erschien am 5. November exklusiv für Nintendo Switch 2.

via Automaton, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo – Screenshot: Automaton