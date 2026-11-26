Nintendo hat ein weiteres kleines Update für The Legend of Zelda: Ocarina of Time veröffentlicht. Die ab sofort verfügbare Version 1.1.2 widmet sich insbesondere einem Fehler, der euch unter Umständen daran hinderte, Epona als Reittier freizuschalten.

Ein ärgerlicher Fehler wurde behoben

Konkret betrifft der Fehler die Nebenquest „Malons Freundin“. Im Rahmen dieser lernt ihr als junger Link auf der Lon-Lon-Farm zunächst Eponas Lied. Sieben Jahre später kehrt ihr als erwachsener Link zurück und könnt Epona durch zwei gewonnene Pferderennen und die anschließende Flucht von der Farm dauerhaft als Reittier gewinnen.

Wie Nintendo ausdrücklich betont, können auch SpielerInnen, bei denen der Fehler bereits aufgetreten ist, die Quest nach der Installation des Updates fortsetzen.

Darüber hinaus wurden mehrere nicht näher spezifizierte Fehler behoben, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu ermöglichen. Hier könnt ihr euch die kompletten Patch-Notes durchlesen.

Wie ist euer Abenteuer bisher durch Hyrule gelaufen? Sind euch Bugs oder technische Probleme untergekommen? Wer sich The Legend of Zelda: Ocarina of Time noch nicht zugelegt hat, kann derzeit übrigens ordentlich sparen. Wie ihr das Remake für nur 48 Euro statt 70 Euro bekommt, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel.

via Nintendo, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo