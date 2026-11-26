Easter Eggs und Anspielungen auf die Popkultur gibt es in der „Grand Theft Auto“-Reihe seit jeher wie Sand am Meer. Da überrascht es natürlich kaum, dass sich auch in Grand Theft Auto VI unzählige Anspielungen auf Filme, Serien und nicht zuletzt andere Videospiele finden lassen.

Auch einige japanische Videospielmarken haben es offenbar in die Spielwelt von Rockstar Games geschafft. So entdeckten aufmerksame Fans bereits eine Anspielung auf Super Mario, bei der man sogar mit einem der berühmten Fragezeichenblöcke interagieren kann.

Aber auch Final Fantasy VII hat es offenbar auf die eine oder andere Weise nach Leonida geschafft, wie aufmerksame Fans bei Twitter (hier auch als Youtube-Short) jetzt festgestellt haben.

Gleich mehrere Anspielungen auf Final Fantasy VII

In Grand Theft Auto VI gibt es eine Art Instagram-Verschnitt, in dem sich neben allerlei kuriosen Beiträgen natürlich auch Werbeanzeigen fiktiver Marken aus der Spielwelt finden lassen.

Eine dieser Werbeanzeigen stammt von der Marke „Eris“, die einen Schuh mit dem Namen „Strife“ bewirbt. Schon bei Eris dürften Fans von Final Fantasy VII natürlich hellhörig werden, erinnert der Name doch an Aerith beziehungsweise Aeris. Strife wiederum ist natürlich der Nachname von Cloud.

Doch damit nicht genug. Auch das Design des Schuhs erinnert zumindest entfernt an die schwarze Materia. Das wohl schönste Detail findet sich allerdings in der Kommentarspalte unterhalb der Werbeanzeige. Der einzige Kommentar stammt nämlich von einem Account namens „ZACKattack“.

Natürlich könnte das alles auch ein ziemlich großer Zufall sein. Angesichts der Häufung an vermeintlichen Anspielungen fällt es allerdings schwer, daran zu glauben. Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games steht natürlich aus.

Welche Anspielungen auf andere Videospiele sind euch bei euren bisherigen Ausflügen durch Leonida schon begegnet? Grand Theft Auto VI ist seit dem 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series erhältlich.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix