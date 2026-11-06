Solo Leveling: Arise Overdrive ist jetzt auch für PS5 und Xbox erhältlich

Solo Leveling: Arise Overdrive ist seit knapp einem Jahr für den PC erhältlich. Das Spiel zum Webtoon erschien dort am 17. November 2025 über Steam und den Microsoft Store. In dieser Woche ist nun eine Version für PlayStation 5 und Xbox Series erschienen.

Das insbesondere storyseitig auf dem Mobile-Spiel basierende, aber ohne die typischen Free-to-Play- und Gacha-Elemente auskommende Solo Leveling: Arise Overdrive bietet ein eigenständiges System, eine tiefgründigere Erzählung und eine angepasste Controller-Steuerung, die auf tiefgehendes und präzises Action-Gameplay optimiert wurde.

Als weitere Merkmale hebt Netmarble die verbesserte Grafik, die optisch überarbeitete Spielwelt und Charaktere sowie die fesselnde Hauptstory hervor, die die Kapitel 1 bis 10 des Originals umfasst. Auch der 4-Spieler-Multiplayer im Koop-Modus ist ein Highlight des Spiels.

Das Kampfsystem im Detail

Ab sofort könnt ihr Sung Jinwoo also auch auf den Konsolen auf seinem Weg zum stärksten Jäger der Welt begleiten. Dabei gibt es dynamische, aufwendig animierte Kämpfe, die sich je nach Waffenauswahl und Fertigkeitskombinationen verändern.

Der actionreiche Kampfstil bietet perfekt getimte Paradeangriffe und lässt euch nicht nur Fähigkeiten und Kampfstil in einem Fähigkeitsbaum mit acht verschiedenen Klassenentwicklungen ausbauen, sondern auch mächtige Waffen aus dem Original-Webtoon anfertigen – zum Beispiel Kasakas Giftzahn und die Dolche des Dämonenkönigs.

Wer die Vorlage kennt, darf sich auf vertraute Schauplätze, Figuren und Waffen freuen; Neulinge erhalten mit der eigenständigen Kampagne einen guten Einstieg in die Geschichte um Sung Jinwoo. Ob allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern: Das Action-RPG verspricht schnelle Kämpfe, spürbaren Fortschritt und viel Material für Fans der Reihe.

Bildmaterial: Solo Leveling: Arise Overdrive, Netmarble, Netmarble Neo