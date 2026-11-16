Spiele mit Zelda-Anleihen gibt es inzwischen sehr viele. Doch hin und wieder taucht ein Titel auf, der trotz bekannter Zutaten eine ziemlich interessante eigene Idee mitbringt. Genau das könnte bei Lelu der Fall sein.

Das Indie-Abenteuer verbindet klassische Zelda-Elemente mit einer Geschichte, die laut GameRant ein wenig an Toy Story erinnert. Allerdings geht es hier deutlich düsterer zu. Und wer neugierig geworden ist, kann das Spiel sogar schon kostenlos ausprobieren.

Ein kleines Spielzeug auf der Flucht

Im Mittelpunkt steht Lelu, ein kleines mechanisches Spielzeug, das plötzlich ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Sein größter Wunsch? Die Fabrik verlassen, in der es bisher gelebt hat.

Dummerweise entpuppt sich diese als riesiges Labyrinth voller gefährlicher Maschinen, Fallen und feindseliger Spielzeuge. Auch ein exzentrischer Wächter macht Lelu das Leben schwer.

Spielerisch erinnert das Abenteuer an klassische Zelda-Titel. Ihr erkundet verwinkelte Gebiete, löst Rätsel, entdeckt versteckte Wege und schaltet nach und nach neue Fähigkeiten frei. Mit einem Schraubenschlüssel geht es außerdem gegen feindliche Spielzeuge und große mechanische Bosse.

Selbst eine bekannte Zelda-Nebenquest hat es in abgewandelter Form ins Spiel geschafft: Ein Charakter namens Clocky bittet euch darum, seine entlaufenen Spielzeughühner einzufangen. Kommt euch bekannt vor?

Schwarz-weiß statt kunterbunter Fantasy-Welt

Besonders auffällig ist allerdings die Präsentation. Statt einer farbenfrohen Fantasy-Welt erwartet euch eine fast vollständig monochrome Spielzeugfabrik.

Das niedliche Hauptfigürchen bildet dabei einen interessanten Kontrast zu den teilweise ziemlich bedrohlichen Umgebungen. Ein Horrorspiel soll Lelu deshalb aber nicht gleich sein. Bemerkenswert ist außerdem, dass hinter dem Projekt mit Jamie Rowan nur ein einzelner Entwickler steckt.

Ob das Konzept auch über mehrere Stunden hinweg überzeugen kann, wird sich noch zeigen. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch aber bereits verschaffen: Auf Steam steht eine kostenlose Demo bereit. Das Spiel soll am 21. Januar 2027 für Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam erscheinen.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Lelu, Super Rare Games, Electronic Sheep Games, Jamie Rowan