Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Mix Dunk: King of Basketball.

Grand Theft Auto VI erhielt noch keine Famitsu-Bewertung. Dabei bekam das Rockstar-Game in der letzten Woche sogar eine Cover-Story inklusive Cover-Artwork. Doch eine Testwertung gibt’s nicht. Möglicherweise ändert sich das noch mit der Folgeausgabe.

Als die Famitsu anno 2013 Grand Theft Auto V getestet hat, gab es den legendären „perfect score“ – also die perfekte Wertung aus 40 von 40 Punkten. Das schafften insgesamt in all den Jahren neben GTA V nur Skyrim und Ghost of Tsushima als Titel, die nicht aus Japan stammen.

1998 gab es einen „perfect score“ übrigens auch für Zelda: Ocarina of Time. Es war damals der erste perfekte Score nach 12 Jahren Famitsu. Das Remake (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) erhielt vor einigen Wochen „nur“ 37 von 40 Punkten.

Die neuen Wertungen:

Mix Dunk: King of Basketball (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]

Taxi Chaos 2 (PS5, Switch) – 7/7/6/7 [27/40]

High School Dirty Secrets (PS5) – 7/7/6/6 [26/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Mix Dunk: King of Basketball, Idea Factory, Otomate