Pokémon findet man inzwischen längst nicht mehr nur auf Konsolen, Sammelkarten oder Plüschtieren. Auch in deutschen Drogerien und Supermärkten begegnen uns Pikachu und Co. regelmäßig auf den unterschiedlichsten Produkten. Man denke nur an die Pokémon-Duschgels von Bübchen.

In Japan geht man jetzt allerdings noch einen Schritt weiter. Dort hat der Kosmetikhersteller ORBIS eine neue Pokémon-Sonderedition seiner beliebten „Essence In“-Haarpflegeserie vorgestellt. Und bei der Auswahl der Pokémon dürfte vor allem eines für überraschte Blicke sorgen.

Pikachu, Pummeluff, Ditto – und ausgerechnet Rossana

Insgesamt vier Produkte erscheinen mit speziellen Pokémon-Verpackungen. Dabei bekommt jedes Produkt sein eigenes Taschenmonster spendiert.

Pikachu ziert die Verpackung der Essence In Hair Milk, einer Haarmilch, die trockenes und geschädigtes Haar mit Feuchtigkeit versorgen und für ein geschmeidiges Ergebnis sorgen soll.

Pummeluff übernimmt das Treatment Hair Water, ein Haarspray zur Pflege und zum leichteren Kämmen. Es soll sich besonders für die schnelle Anwendung am Morgen oder vor dem Styling eignen.

Ditto findet sich auf dem Essence In Hair Oil, das für lang anhaltenden Glanz sorgen soll – laut Hersteller sogar bis zum nächsten Morgen.

Und dann wäre da noch Rossana. Das Pokémon ziert ausgerechnet die Verpackung der Essence In Hair Mask, einer intensiven Haarmaske, die geschädigtes Haar pflegen und wieder geschmeidiger machen soll.

Eine durchaus interessante Wahl. Während Pikachu, Pummeluff und Ditto regelmäßig auf Merchandise-Produkten auftauchen, gehört Rossana wohl eher zu den ungewöhnlicheren Werbegesichtern der Pokémon-Welt.

Seit 20. November in Japan erhältlich

Bei den Produkten handelt es sich übrigens nicht um eine komplett neue Pflegeserie. ORBIS bietet die „Essence In“-Reihe bereits seit rund 15 Jahren an. Allein die Haarmilch hat sich laut Hersteller inzwischen millionenfach verkauft. Die Pokémon-Sonderedition ist seit dem 20. November 2026 in Japan erhältlich, allerdings nur in begrenzter Stückzahl.

Preislich bewegen sich die Produkte zwischen 1.100 und 1.540 Yen (ungf. 6,5 bis 8,5 Euro) inklusive Steuern. Verkauft werden sie unter anderem über den offiziellen ORBIS-Onlineshop (die Seite ist ohne japanischen VPN derzeit nicht aufrufbar) und die eigenen Geschäfte des Unternehmens. Ob die Pokémon-Haarpflege irgendwann auch außerhalb Japans angeboten wird, ist derzeit nicht bekannt.

via Holiday Travel, Bildmaterial: ORBIS, The Pokémon Company