Im März vergangenen Jahres stellten wir euch mit ShantyTown einen durchaus charmanten Städtebau-Simulator in Diorama-Optik vor. Im April dieses Jahres feierte das Spiel sein Debüt bei Steam und erfreut sich dort seither großer Beliebtheit.

Jetzt haben Publisher Kinephantom Games und Solo-Entwickler Erik Rempen von Silk Softworks angekündigt, dass ShantyTown im ersten Quartal 2027 auch für Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Dabei möchte man sich die unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten der Nintendo-Konsole zunutze machen. Neben der klassischen Controller-Steuerung werden auch die Maussteuerung und eine vollständige Touchscreen-Steuerung unterstützt.

Kunstvoller Städtebau ganz ohne Zeitdruck

In ShantyTown geht es weniger um den klassischen Städtebau als vielmehr um die kreative Gestaltung kleiner, detailverliebter Nachbarschaften. Ob gemütliches Café, kleiner Ramen-Laden oder dicht bebautes Wohnviertel – die Gestaltung bleibt ganz euch überlassen.

Insgesamt erwarten euch 20 unterschiedliche Schauplätze mit jeweils eigenen Objekten, einer individuellen Atmosphäre und kleinen Überraschungen. Einen Zeitdruck oder falsche Entscheidungen gibt es dabei nicht.

Ein Tag-Nacht-Zyklus sowie ein dynamischer Soundtrack des Vaporwave-Künstlers Macroblank sorgen für die passende Atmosphäre. Eure fertigen Kreationen könnt ihr anschließend fotografisch festhalten. Ein Kreativmodus stellt euch zudem sämtliche Objekte von Beginn an zur Verfügung.

Äußerst positiv bei Steam bewertet

Dass das Konzept Anklang findet, zeigen die bisherigen Rezensionen bei Steam. Von den mittlerweile über 500 abgegebenen Bewertungen fallen stolze 97 Prozent positiv aus.

Seit der Veröffentlichung wurde das Spiel unter anderem um mehr als 70 zusätzliche Einrichtungsgegenstände erweitert. Auch finden regelmäßig Bauwettbewerbe innerhalb der Community statt. Von den Verbesserungen, die im Zuge der Umsetzung für Nintendo Switch 2 vorgenommen werden, sollen zukünftig auch BesitzerInnen eines Steam Decks profitieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: ShantyTown, Silk Softworks, Erik Rempen, Kinephantom Games