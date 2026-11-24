„Sammler müssen sich entscheiden“, so haben wir im November 2022 untertitelt. Ihr gehört hoffentlich nicht zu denen, die sich damals falsch entschieden haben. First Press Games kündigte damals eine physische Version von Chained Echoes an – konnte aber jahrelang buchstäblich nicht liefern, was versprochen wurde.

Die Geschichte um First Press Games ist inzwischen lang und durch uns vor allem mit Chained Echoes dokumentiert. Doch betroffen sind eine ganze Reihe weiterer Partner, Entwickler und vor allem Kunden. Decode von Sebastian Tyzak und Martin Dietrich hat der Thematik jetzt eine große Recherche gewidmet.

Das Ergebnis ist das unten stehende Video zu „Germany’s worst gaming publisher“, das viele Einblicke in die Arbeitsweise von First Press Games gibt, viele betroffene Partner zu Wort kommen lässt und einige Antworten liefert. Allein den betroffenen Kunden wird es wahrscheinlich nicht helfen.

„Steckt dahinter eine bewusste Betrugsmasche oder handelt es sich um eine Reihe unglücklicher Zufälle“, fragt Decode in der Videobeschreibung. Eine richtige Antwort gibt’s am Ende nicht – Tendenz: eine Gemengelage aus vielen (teils hausgemachten) Problemen. Tröstend immerhin, zu wissen, dass sich jemand intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat.

Das tut weiterhin auch Matthias Linda, der Macher von Chained Echoes. Die Partnerschaft zwischen Linda und First Press Games nahm schon im März 2026 ihr vorläufiges, unrühmliches Ende. Dank einer neuen Zusammenarbeit mit Super Rare Games kamen viele „Chained Echoes“-Fans dann doch noch an ihre physische Edition.

Die Decode-Recherche:

Bildmaterial: Chained Echoes, Deck13, Matthias Linda