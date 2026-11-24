„Sammler müssen sich entscheiden“, so haben wir im November 2022 untertitelt. Ihr gehört hoffentlich nicht zu denen, die sich damals falsch entschieden haben. First Press Games kündigte damals eine physische Version von Chained Echoes an – konnte aber jahrelang buchstäblich nicht liefern, was versprochen wurde.
Die Geschichte um First Press Games ist inzwischen lang und durch uns vor allem mit Chained Echoes dokumentiert. Doch betroffen sind eine ganze Reihe weiterer Partner, Entwickler und vor allem Kunden. Decode von Sebastian Tyzak und Martin Dietrich hat der Thematik jetzt eine große Recherche gewidmet.
Das Ergebnis ist das unten stehende Video zu „Germany’s worst gaming publisher“, das viele Einblicke in die Arbeitsweise von First Press Games gibt, viele betroffene Partner zu Wort kommen lässt und einige Antworten liefert. Allein den betroffenen Kunden wird es wahrscheinlich nicht helfen.
„Steckt dahinter eine bewusste Betrugsmasche oder handelt es sich um eine Reihe unglücklicher Zufälle“, fragt Decode in der Videobeschreibung. Eine richtige Antwort gibt’s am Ende nicht – Tendenz: eine Gemengelage aus vielen (teils hausgemachten) Problemen. Tröstend immerhin, zu wissen, dass sich jemand intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Das tut weiterhin auch Matthias Linda, der Macher von Chained Echoes. Die Partnerschaft zwischen Linda und First Press Games nahm schon im März 2026 ihr vorläufiges, unrühmliches Ende. Dank einer neuen Zusammenarbeit mit Super Rare Games kamen viele „Chained Echoes“-Fans dann doch noch an ihre physische Edition.
Die Decode-Recherche:
Bildmaterial: Chained Echoes, Deck13, Matthias Linda
3 Kommentare
Ich hatte es mir gestern auch angeschaut und fand das Video sehr gut gemacht.
Den Fehler bei First Press Games zu bestellen hatte ich zwar mehrfach gemacht und gehöre mitunter zu denen die nun gut 6 Jahre auf ein paar der Spiele immer noch warten, aber ich bin auch gleichzeitig einer von den "glücklichen" die verspätet ihre PS4 Version von Chained Echoes und Underhero bekommen haben, allerdings hab ich auch nicht die umfangreichen Editions bestellt, aber knapp liefern tun sie ja leider trotzdem.
Es ist schon ziemlich bescheiden wie der Hauptverantwortliche durch seinen absoluten Perfektionismus ein Grab nach dem anderen geschaufelt hat und scheinbar komplett resistent ist seine Ansprüche an die umsetzbare Realität anzupassen.
Ich bin auch nur ein bisschen neidisch! Auf meine Switch Version warte ich immer noch o.o
Ist und bleibt einfach echt unfassbar traurig, dass First Press sich selbst gegen die Wand gefahren hat, aufgrund ihres zu extremen Perfektionismus. Besonders, da ihr idealistischer Grundsatz ja wirklich lobenswert ist und ich immer noch finde, dass sie Qualitätstechnisch ohne Konkurrenz dastehen. Meine drei Spiele, die ich von denen habe, sind definitiv die qualitativ hochwertigsten in meiner Sammlung. Da können auch die ganzen großen Collectors nicht mithalten.
Es bringt nur leider wenig, wenn man nie dazu kommen wird die zu spielen, weil sie hundert Jahre brauchen, bis sie verschickt werden
Selbst wenn meine Bestellungen jetzt nächstes Jahr ankommen sollten, ist so viel Zeit vergangen, dass ich gar nicht mehr so heiß drauf bin, die direkt zu spielen. Die landen dann auch eher auf dem Pile of Joy, bis ich irgendwann wieder Lust drauf hab. Ähnlich ist es schon bei Mulaka passiert, worauf ich mich wirklich riesig gefreut hatte und es eigentlich direkt spielen wollte. Nun habe ich es noch immer nicht gespielt, weils so ewig dauerte bis es ankam. Und das kann ja wirklich nicht Sinn der Sache sein.
Ich mag First Press trotzallem immer noch irgendwie, da ihr Ansatz eigentlich wirklich vorbildlich ist. Gerade im Video sieht man ja auch, dass sie es wirklich wollten und anscheinend auch immer noch wollen, ansonsten würde man nicht so beharrlich weiterkämpfen. Da könnten sich viele Publisher eine Scheibe von abschneiden. Nur leider, wie es immer so ist, wenn etwas in Extreme überschlägt, steht man sich selber im Weg... Da fehlt leider das gesund Zwischenmaß.
Würde denen immer noch wünschen, dass man ein Bilderbuchcomeback erleben wird und sie wie ein Phönix aus der Asche auferstehen, nur dann eben mit einer gesünderen Portion von Perfektionismus. Aber ich bezweifle, dass wir das noch erleben werden. Sobald die Chained Echo Klage durch ist, wirds das gewesen sein. Davon bin ich nach de Video nur umso überzeugter. Es wurde da ja sehr deutlich, dass die eben wirklich keinerlei finanziellen Mittel mehr haben, um sich aus sowas rauszuboxen. Super schade...
Wahrscheinlich wird es am Ende auf eine Insolvenzverschleppung hinauslaufen und das ist schade. Hab die Switch-Version auch zum Beginn vorbestellt und Ende 2024 die PS4-Version bestellt, die nach drei Wochen sogar kam. Die Qualität ist echt großartig und deswegen hab ich auch nie gedacht, dass sie Scam sind. Aber massiv überschätzt. Dass da wohl eine eventuelle krankhafte Perfektion dahintersteckt, hätte ich nicht vermutet. Aber wenn du alles immer wieder neu-produzierst, ist die Kohle irgendwann weg. Und Druckereien sind seit 2022 echt krass im Preis gestiegen…