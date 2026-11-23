Dass Grand Theft Auto VI ein gewaltiger Erfolg werden würde, war wohl schon vor der Veröffentlichung klar. Doch die tatsächlichen Zahlen dürften selbst die größten Optimisten überraschen.

Wie wir bereits berichteten, hat Rockstars neues Open-World-Abenteuer innerhalb kürzester Zeit mehr Umsatz generiert als Avengers: Endgame während seiner gesamten Kinoauswertung. Nun zeigen neue Daten, wie außergewöhnlich der Ansturm auf das Spiel tatsächlich war.

Mehr als die Hälfte der am Veröffentlichungstag aktiven Konsolen-SpielerInnen griff zu GTA VI. Und viele davon verbrachten gleich einen beträchtlichen Teil ihres Tages in Leonida.

Acht Stunden GTA VI an nur einem Tag

Die Zahlen stammen von Mat Piscatella, Senior Director und Videospielbranchen-Analyst beim Marktforschungsunternehmen Circana. Auf Bluesky teilte er einige bemerkenswerte Statistiken zum 19. November, dem Veröffentlichungstag von GTA VI.

Demnach spielten 61 Prozent der an diesem Tag aktiven PlayStation-5-SpielerInnen in den USA das neue Rockstar-Abenteuer. Auf Xbox waren es weltweit immerhin 56 Prozent der aktiven SpielerInnen.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung: Die Prozentwerte beziehen sich ausschließlich auf Personen, die ihre jeweilige Konsole an diesem Tag aktiv nutzten – nicht auf sämtliche BesitzerInnen einer PlayStation 5 oder Xbox.

Noch beeindruckender ist allerdings die durchschnittliche Spielzeit. Auf der PlayStation 5 verbrachten GTA-VI-SpielerInnen im Schnitt 513 Minuten mit dem Titel. Das entspricht rund acht Stunden und 33 Minuten. Auf der Xbox waren es durchschnittlich 494 Minuten, also acht Stunden und 14 Minuten.

Piscatella bezeichnete sowohl die Zahl der täglich aktiven SpielerInnen als auch die Spielzeit als „völlig verrückt“. Vergleichbare Werte seien ihm aus seiner bisherigen Zeit bei Circana nicht bekannt. Allerdings schränkte er ein, dass sich historische Tagesdaten nicht ohne Weiteres rückwirkend vergleichen ließen.

Selbst Fortnite hatte keine Chance

Interessant ist auch der Blick auf die Konkurrenz. Während GTA VI den Veröffentlichungstag klar dominierte, belegte Fortnite den zweiten Platz. Der Dauerbrenner von Epic Games erreichte an diesem Tag einen Anteil von rund zehn Prozent der aktiven SpielerInnen auf den betrachteten Plattformen.

Piscatella verriet außerdem, welche Spiele vor dem Start von GTA VI besonders gefragt waren. Zwischen dem 6. und 19. November führten Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto V Remastered, Roblox und NBA 2K27 die entsprechende Rangliste an.

Auch die Verkaufszahlen des neuen Rockstar-Spiels sind beeindruckend. Innerhalb der ersten 24 Stunden soll GTA VI bereits 3,7 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert haben.

Nach weniger als einer Woche stehen laut den vorliegenden Angaben außerdem 32,5 Millionen verkaufte Exemplare zu Buche. Damit hat das Spiel bereits bekannte Titel wie Super Mario Odyssey, Borderlands 2 und Monster Hunter: World überholt.

Ob GTA VI langfristig an den gewaltigen Erfolg seines Vorgängers heranreichen kann, bleibt natürlich abzuwarten. GTA V gehört schließlich zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten.

Der Start zeigt aber schon jetzt, welche enorme Zugkraft die Marke besitzt. Acht Stunden durchschnittliche Spielzeit am ersten Tag sind jedenfalls eine Hausnummer. Wie viel habt denn schon gespielt, wenn überhaupt?

via TheGamer, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games