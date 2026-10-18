Kaum Fortschritte: PlayStation-Vater glaubt, die Branche kann aus KI viel mehr herausholen

Die KI verändert derzeit viele Branchen grundlegend, und auch die Videospielindustrie wird davon nicht verschont bleiben. Ken Kutaragi, der als „Vater der PlayStation“ bekannt ist, glaubt jedoch, dass die Spielebranche bei der Entwicklung und Nutzung von KI noch weit zurückliegt.

In einem Interview mit 4Gamer (übersetzt von Automaton Media) sprach er über die Auswirkungen generativer KI auf die Spieleindustrie und darüber, wie sie das Potenzial hat, die Entwicklung und das Spielerlebnis grundlegend zu verändern.

Früher war Ken Kutaragi Chefentwickler der PlayStation und betrachtete Konsolen als technologische Treiber. Inzwischen seien Konsolen einem PC jedoch viel ähnlicher geworden – mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen. Eine Schwäche der Konsolen sei, dass sie nicht mehr zu technologischen Weiterentwicklungen beitragen würden, wie es noch während seiner aktiven Zeit der Fall gewesen sei.

Kein echter Fortschritt

Kutaragi habe seinerzeit intensiv mit NVIDIA und AMD an neuer Konsolenhardware gearbeitet. Die KI-Entwicklungen dieser Unternehmen seien bislang jedoch noch nicht in Konsolenspielen angekommen.

„KI beinhaltet eine weitaus fortgeschrittenere Technologie, aber die heutige Spielebranche hat davon noch nicht wirklich Gebrauch gemacht„, meint er. „Trotz all der Zeit und Ressourcen, die heutzutage in Spiele investiert werden, scheinen die einzigen Veränderungen Dinge wie etwas bessere Shader oder NPCs zu sein, die ein bisschen mehr sprechen können. Aber im Vergleich zur KI fühlt es sich an, als würde kein echter Fortschritt erzielt.“

Neue Spielerfahrungen und Unterhaltungsformen

Mit KI seien ganz neue Arten von Spielen und Spielerlebnissen möglich, die auch viele Menschen ansprechen könnten, die bisher nicht spielen. Videospiele könnten sich mithilfe von KI zu einer Unterhaltungsform entwickeln, die „menschliche Empfindsamkeiten verändern“ könne. Der globale Spielemarkt, der derzeit bei über 30 Billionen Yen liege, könnte so auf rund 3.000 Billionen Yen wachsen.

„Es wird vorhergesagt, dass Echtzeit-KI-Technologie etwa zwischen 2028 und 2029 in der Lage sein wird, Inhalte mit derselben Geschwindigkeit zu erzeugen wie die heutigen Konsolen. Wenn das passiert, wird sich jeder Inhalt verändern. Kommunikation und Fantasien werden zu Inhalten. Das Fantastisieren selbst wird zu einer Art Inhalt“, kommentiert Kutaragi.

Angesichts dessen glaubt Kutaragi, dass „wir Menschen und die KI“ gemeinsam die Zukunft gestalten werden. Es sei nicht ausreichend, KI lediglich zur Erweiterung bestehender Strukturen zu verwenden. Neues könne entstehen, wenn Menschen KI dazu nutzten, ihre eigenen Fähigkeiten mit den Möglichkeiten der KI zu verbinden.

via Automaton Media, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment