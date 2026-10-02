Wolverine profitiert schon: KI-Upscaling funktioniert jetzt auch auf der Standard-PS5

Sony kündigt auf seiner Webseite den Nachfolger der KI-Upscaling-Lösung PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) an. PSSR ist exklusiv für die PS5 Pro verfügbar und analysiert Spielebilder mithilfe von KI, um sie detaillierter und stabiler hochzuskalieren als mit herkömmlichen Verfahren.

Der Nachfolger Quick Spectral Super Resolution (QSSR) soll etwas anders funktionieren. Sony setzt hier voll auf Performance und bezeichnet QSSR selbst als „eine neue Leistungsklasse für KI-Upscaling“.

Die Implementierung ist laut Sony schlank und speziell auf die Leistung der PlayStation 5 optimiert. QSSR konzentriert sich dabei sowohl auf die Bilddetails als auch auf die Bildstabilität.

Die ersten Titel, die diese neue Grafikbibliothek nutzen, sind Marvel’s Wolverine und Ghost of Yōtei. Beide Spiele haben ein Update erhalten, das QSSR als zusätzliche Grafikoption auf der PS5 anbietet.

Sucker Punch und Insomniac Games sind begeistert

Insomniac Games hebt vor allem die Klarheit und Bildstabilität hervor, die insbesondere bei feinen Details zum Tragen kommen sollen. Sucker Punch stellt dagegen die Vorteile bei der Darstellung feiner Bilddetails in Ghost of Yōtei heraus.

„QSSR arbeitet die feinen Details unserer Charaktere und Umgebungen hervorragend heraus, und das mit einer zeitlichen Stabilität, die auf der PS5 bisher nicht möglich war. Wir haben uns schon lange gewünscht, dass alle PS5-Spieler die unglaubliche Bildqualität erleben können, die PSSR auf die PS5 Pro bringt. QSSR ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, so Jasmin Patry, Lead Rendering Engineer bei Sucker Punch Productions.

QSSR ist für alle PlayStation-Entwickler verfügbar. Ein wichtiges Detail ist jedoch unklar: Die im Jahr 2020 erschienene PlayStation 5 besitzt technisch keine dedizierten KI-Einheiten wie etwa die Nintendo Switch 2. Daher könnte die neue Technologie auch einen größeren Nachteil mit sich bringen, da die Berechnungen zusätzlich zum eigentlichen Spiel durchgeführt werden. Die Spiele müssen daher – wie bereits bei PSSR – erneut angepasst werden.

via GamesRadar, PlayStation, Bildmaterial: Marvel’s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games