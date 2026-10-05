Wieso die Handelsversion von Tales of Eternia Remastered so schwer zu finden ist

In wenigen Tagen erscheint Tales of Eternia Remastered und falls ihr das Spiel vorbestellen wollt, habt ihr euch vielleicht schon gewundert, warum es so schwer zu finden ist.

Der Grund ist schlicht: Es gibt keine USK-Handelsversion von Tales of Eternia Remastered. Hierzulande wird das Spiel nur digital vertrieben, wie Bandai Namco uns bestätigt hat. Allerdings gibt es eine europäische PEGI-Version, die natürlich inhaltsgleich ist. Importhändler wie Throwback Games* nehmen Vorbestellungen entgegen.

Auch bei der PEGI-Version ist aber Vorsicht geboten: Bei der „Switch 2“-Fassung hat sich Bandai Namco leider für eine Game Key Card entschieden. Die Versionen für PS5 und Switch sind hingegen „echte“ physische Varianten.

Die für den 16. Oktober 2026 angekündigte Neuauflage des JRPG-Klassikers wird darüber hinaus auch für PlayStation 4, Xbox Series sowie PC-Steam erscheinen. Verschiedene Neuerungen und Verbesserungen könnt ihr hier nachlesen.

Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE