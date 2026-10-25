Navi aus Zelda: Ocarina of Time sollte ganz anders aussehen, doch das N64 spielte nicht mit

„Hey! Listen!“ – wohl kaum eine andere Fee aus der Zelda-Reihe ist so bekannt wie Navi. Die kleine, leuchtende Begleiterin aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat sich mit ihren regelmäßigen Hinweisen längst einen festen Platz in den Erinnerungen vieler Fans gesichert.

Dabei hätte Navi ursprünglich ganz anders aussehen sollen. Statt einer leuchtenden Kugel mit Flügeln schwebte Nintendo nämlich eine deutlich menschlichere Darstellung vor. Doch die Technik des Nintendo 64 machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Eigentlich sollte Navi ein „niedliches Mädchen“ sein

Das verriet Zelda-Entwickler Yoshiaki Koizumi bereits 2011 in einem Interview aus der Reihe „Iwata Asks“. Im Zuge des kommenden „Ocarina of Time“-Remakes wurde das Gespräch vom YouTube-Kanal von Kit & Krysta wieder aufgegriffen.

Koizumi erklärte damals, dass er Navi ursprünglich als menschenähnliche Fee gestalten wollte: „Normalerweise würde man, wenn man eine Fee erschaffen würde, ein süßes Mädchen entwerfen, aber das war mit der Nintendo-64-Konsole nicht möglich, also habe ich einfach einen Lichtball mit Flügeln entworfen.“

Die technischen Möglichkeiten des Nintendo 64 ließen die ursprüngliche Idee also nicht zu. Stattdessen entstand die heute bekannte leuchtende Kugel mit Flügeln.

Noch mehr Navi-Lore

Interessant ist auch, warum Navi überhaupt erschaffen wurde. Koizumi war maßgeblich an der Entwicklung des Z-Targeting-Systems beteiligt, mit dem Link seine Gegner gezielt anvisieren kann.

Anstelle einer gewöhnlichen Zielmarkierung wollte er jedoch etwas, das besser in die Welt von Zelda passte. So entstand die Idee einer Fee, die gleichzeitig als visuelle Orientierungshilfe dient.

Übrigens ist das nicht die einzige interessante Enthüllung aus dem Gespräch von 2011. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Ocarina of Time ursprünglich sogar eine eigene Sprungtaste besaß. Diese wurde während der Entwicklung gestrichen und durch das bekannte automatische Springen ersetzt.

Bei Navi bleibt Nintendo dagegen offenbar beim vertrauten Design. In den bisherigen Aufnahmen des Remakes ist sie weiterhin als leuchtende Kugel mit Flügeln zu sehen, wenn auch mit ein paar mehr Details.

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via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo